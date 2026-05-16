La Serre Nadia et ses dentelles Neugartheim-Ittlenheim
La Serre Nadia et ses dentelles Neugartheim-Ittlenheim samedi 25 juillet 2026.
Neugartheim-Ittlenheim
La Serre Nadia et ses dentelles
22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Nadine travaille la plume. Pas n’importe laquelle, uniquement des plumes françaises, issues d’animaux bien traités, récoltées avec respect et conscience. Entre ses mains, ce matériau ancestral et fascinant se transforme en créations uniques. Ses créations accompagnent aussi bien les projets de mode et de costume que la décoration intérieure ou les commandes sur-mesure.
Venez la rencontrer, toucher, poser vos questions. Elle vous racontera l’histoire de la plume, ses techniques, ses secrets. Vous repartirez, c’est promis, avec un regard tout neuf sur ce monde que l’on croyait connaître. Un univers insoupçonné vous attend.
LA SERRE invite des créatrice.eur.s pour vous faire découvrir différentes pratiques artistiques.
Tous professionnels, vous pouvez poser vos questions, découvrir le processus de fabrication… et certain.e.s proposent des ateliers pour vous initier, vous perfectionner… pas loin de chez vous. 0 .
22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 53 78 93 dorothee.steinmetz@gmail.com
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English :
L’événement La Serre Nadia et ses dentelles Neugartheim-Ittlenheim a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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