Informations pratiques

Bédarieux

GRANDE SOIRÉE FLAMENCO REPAS CONCERT BAL

Place Albert Thomas Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Dimanche 3 Aout 2026 Grand soirée Flamenco

Repas Paëlla et tableo professionnel Concert et bal

Entrée libre

repas sur réservation

RDV place Albert Thomas à Bédarieux

Dimanche 3 Aout 2026 Grand soirée Flamenco

Repas Paëlla et tableo professionnel Concert et bal

Entrée libre

repas sur réservation

RDV place Albert Thomas à Bédarieux .

Place Albert Thomas Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GRANDE SOIRÉE FLAMENCO REPAS CONCERT BAL

Sunday, August 3, 2026: Grand Flamenco Evening

Paella dinner and professional flamenco performance, concert, and dance

Free admission

Dinner by reservation only

Meet at Place Albert Thomas in Bédarieux

L’événement GRANDE SOIRÉE FLAMENCO REPAS CONCERT BAL Bédarieux a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB