GRANDE SOIRÉE FLAMENCO REPAS CONCERT BAL Bédarieux
lundi 3 août 2026 · Bédarieux
Informations pratiques
Bédarieux
GRANDE SOIRÉE FLAMENCO REPAS CONCERT BAL
Place Albert Thomas Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Dimanche 3 Aout 2026 Grand soirée Flamenco
Repas Paëlla et tableo professionnel Concert et bal
Entrée libre
repas sur réservation
RDV place Albert Thomas à Bédarieux
Dimanche 3 Aout 2026 Grand soirée Flamenco
Repas Paëlla et tableo professionnel Concert et bal
Entrée libre
repas sur réservation
RDV place Albert Thomas à Bédarieux .
Place Albert Thomas Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59
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English : GRANDE SOIRÉE FLAMENCO REPAS CONCERT BAL
Sunday, August 3, 2026: Grand Flamenco Evening
Paella dinner and professional flamenco performance, concert, and dance
Free admission
Dinner by reservation only
Meet at Place Albert Thomas in Bédarieux
L’événement GRANDE SOIRÉE FLAMENCO REPAS CONCERT BAL Bédarieux a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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