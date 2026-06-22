Informations pratiques

Bétête

Grande soirée guinguette

Le stade Bétête Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Restauration et buvettes sur place. Animations musicales (Dj et piste de danse).

Feu d’artifice à 22h30. .

Le stade Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 02 60 dc.defot@wanadoo.fr

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English : Grande soirée guinguette

L’événement Grande soirée guinguette Bétête a été mis à jour le 2026-06-22 par Creuse Confluence Tourisme