AGENDA · Bétête
Grande soirée guinguette Bétête
vendredi 7 août 2026 · Bétête
Informations pratiques
Bétête
Grande soirée guinguette
Le stade Bétête Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Restauration et buvettes sur place. Animations musicales (Dj et piste de danse).
Feu d’artifice à 22h30. .
Le stade Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 02 60 dc.defot@wanadoo.fr
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English : Grande soirée guinguette
L’événement Grande soirée guinguette Bétête a été mis à jour le 2026-06-22 par Creuse Confluence Tourisme
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