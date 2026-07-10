AGENDA · Bétête
Marché Producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête
dimanche 2 août 2026 · Salle des Fêtes · Bétête
Informations pratiques
Bétête
Marché Producteurs locaux de Bétête
Salle des Fêtes Bétête Bétête Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 13:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Marché de producteurs locaux Expo de cartes postales anciennes Buvette et pizza truck. .
Salle des Fêtes Bétête Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 37 95 52 daniele23270@gmail.com
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English : Marché Producteurs locaux de Bétête
L’événement Marché Producteurs locaux de Bétête Bétête a été mis à jour le 2026-07-10 par Creuse Confluence Tourisme
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