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Marché Producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête

dimanche 2 août 2026 · Salle des Fêtes · Bétête

Marché Producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Bétête
Ville
23270 Bétête
Département
Creuse
Tarif

Bétête

Marché Producteurs locaux de Bétête

Salle des Fêtes Bétête Bétête Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Marché de producteurs locaux Expo de cartes postales anciennes Buvette et pizza truck.   .

Salle des Fêtes Bétête Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 37 95 52  daniele23270@gmail.com

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English : Marché Producteurs locaux de Bétête

L’événement Marché Producteurs locaux de Bétête Bétête a été mis à jour le 2026-07-10 par Creuse Confluence Tourisme

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