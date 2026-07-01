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AGENDA · Bétête

Vide grenier et vide dressing Bétête

samedi 25 juillet 2026 · Bétête

Vide grenier et vide dressing Bétête

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
23270 Bétête
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Bétête

Vide grenier et vide dressing

Bétête Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :
2026-07-25

2ème édition du vide-grenier et vide-dressing. Food Truck Crêpes sur place. Emplacement gratuit sur inscription.   .

Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 76 47 70 

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English : Vide grenier et vide dressing

L’événement Vide grenier et vide dressing Bétête a été mis à jour le 2026-07-09 par Creuse Tourisme

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