Informations pratiques

Bétête

Vide grenier et vide dressing

Bétête Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

2ème édition du vide-grenier et vide-dressing. Food Truck Crêpes sur place. Emplacement gratuit sur inscription. .

Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 76 47 70

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English : Vide grenier et vide dressing

L’événement Vide grenier et vide dressing Bétête a été mis à jour le 2026-07-09 par Creuse Tourisme