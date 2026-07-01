AGENDA · Bétête
Vide grenier et vide dressing Bétête
samedi 25 juillet 2026 · Bétête
Informations pratiques
Bétête
Vide grenier et vide dressing
Bétête Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
2ème édition du vide-grenier et vide-dressing. Food Truck Crêpes sur place. Emplacement gratuit sur inscription. .
Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 76 47 70
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English : Vide grenier et vide dressing
L’événement Vide grenier et vide dressing Bétête a été mis à jour le 2026-07-09 par Creuse Tourisme
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