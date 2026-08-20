Grandes bulles à histoires Médiathèque La Ronde des mots La Crèche
mercredi 21 octobre 2026 · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Grandes bulles à histoires Médiathèque La Ronde des mots
1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 17:15:00
fin : 2027-02-24
Date(s) :
2026-10-21 2026-11-18 2027-02-24
Mercredi 21 octobre
À l’heure des sorcières
Mercredi 18 novembre
Spéciale animaux
Dès 3 ans / Sur inscription .
1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grandes bulles à histoires Médiathèque La Ronde des mots
L’événement Grandes bulles à histoires Médiathèque La Ronde des mots La Crèche a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)
- Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris La Crèche 10 septembre 2026
- Exposition : Se souvenir d’Henri Georges Clouzot, Espace Henri Georges Clouzot, La Crèche 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite libre de la mairie de La Crèche La Crèche 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Exposition Se souvenir d’Henri-Georges Clouzot La Crèche 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite commentée cadastre de 1830 et cartes postales La Crèche 19 septembre 2026