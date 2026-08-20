Informations pratiques

La Crèche

Grandes bulles à histoires Médiathèque La Ronde des mots

1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:15:00

fin : 2027-02-24

Date(s) :

2026-10-21 2026-11-18 2027-02-24

Mercredi 21 octobre

À l’heure des sorcières

Mercredi 18 novembre

Spéciale animaux

Dès 3 ans / Sur inscription .

1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

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English : Grandes bulles à histoires Médiathèque La Ronde des mots

L’événement Grandes bulles à histoires Médiathèque La Ronde des mots La Crèche a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Haut Val De Sèvre