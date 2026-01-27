Grandes Heures de Cluny Back to Broadway Église Saint Marcel Cluny

Grandes Heures de Cluny Back to Broadway Église Saint Marcel Cluny lundi 10 août 2026.

Grandes Heures de Cluny Back to Broadway

Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10 22:00:00

Date(s) :
2026-08-10

SAXBACK ENSEMBLE Sextuor à vent
BROADWAY EN SCENE

Trois saxophonistes, deux clarinettistes, un saxhorniste.

L’union des six SAXBACKERS a pour vocation de porter haut et fort la voix des instruments à vent.   .

Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   lesgrandesheuresdecluny@gmail.com

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English : Grandes Heures de Cluny Back to Broadway

L’événement Grandes Heures de Cluny Back to Broadway Cluny a été mis à jour le 2026-03-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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