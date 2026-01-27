Grandes Heures de Cluny Back to Broadway Église Saint Marcel Cluny
Grandes Heures de Cluny Back to Broadway Église Saint Marcel Cluny lundi 10 août 2026.
Grandes Heures de Cluny Back to Broadway
Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10 22:00:00
Date(s) :
2026-08-10
SAXBACK ENSEMBLE Sextuor à vent
BROADWAY EN SCENE
Trois saxophonistes, deux clarinettistes, un saxhorniste.
L’union des six SAXBACKERS a pour vocation de porter haut et fort la voix des instruments à vent. .
Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesgrandesheuresdecluny@gmail.com
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English : Grandes Heures de Cluny Back to Broadway
L’événement Grandes Heures de Cluny Back to Broadway Cluny a été mis à jour le 2026-03-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II