Grandes Heures de Cluny Back to Broadway Église Saint Marcel Cluny

Grandes Heures de Cluny Back to Broadway

Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:30:00

fin : 2026-08-10 22:00:00

Date(s) :

2026-08-10

SAXBACK ENSEMBLE Sextuor à vent

BROADWAY EN SCENE

Trois saxophonistes, deux clarinettistes, un saxhorniste.

L’union des six SAXBACKERS a pour vocation de porter haut et fort la voix des instruments à vent. .

Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesgrandesheuresdecluny@gmail.com

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English : Grandes Heures de Cluny Back to Broadway

L’événement Grandes Heures de Cluny Back to Broadway Cluny a été mis à jour le 2026-03-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II