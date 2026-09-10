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Grandir avec les IA : opportunité ou risque ?, Bibliothèque Antipode, Rennes

samedi 21 novembre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes

Grandir avec les IA : opportunité ou risque ?, Bibliothèque Antipode, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Antipode
Adresse
75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Grandir avec les IA : opportunité ou risque ? Samedi 21 novembre, 10h00 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:30:00+01:00

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr
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