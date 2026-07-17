Grange aux Verrières Jean Mauret, La Grange aux Verrières, Saint-Hilaire-en-Lignières

Informations pratiques

Grange aux Verrières Jean Mauret 19 et 20 septembre La Grange aux Verrières Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte des vitraux et des sculptures de Jean Mauret (1944-2024) dans un espace qu’il avait lui-même conçu en adoptant la configuration d’un atelier évolutif. Les œuvres de l’artiste nous invitent à partager sa quête de la lumière pure ; dépouillement qui tend à la monochromie et à la simplicité où chacun peut pénétrer à sa manière et trouver des éléments de réflexion.

La Grange aux Verrières Le Bourg, 18160 Saint-Hilaire-en-Lignières Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire 06 89 32 97 60 http://www.grange-verrieres.com La Grange aux Verrières est un lieu d’exposition et d’échanges sur le vitrail, situé à Saint-Hilaire en Lignières, non loin de Bourges, tout près de l’atelier dans lequel Jean Mauret réfléchit et travaille sur le rôle de la lumière dans les édifices et joue de couleurs et de transparences. à 2,5 km de Lignières

Découverte des vitraux et des sculptures de Jean Mauret (1944-2024) dans un espace qu’il avait lui-même conçu en adoptant la configuration d’un atelier évolutif.

© Jean Mauret