Grangexpo Gîte La Petite Côte Villers-le-Lac
Grangexpo Gîte La Petite Côte Villers-le-Lac samedi 18 avril 2026.
Villers-le-Lac
Grangexpo
Gîte La Petite Côte 72 Col France Villers-le-Lac Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-25
Venez voir la nouvelle exposition à Grange expo ! Au programme œuvres de Fanny Mangeot, Alain Robbe et Gilles Chapuset. .
Gîte La Petite Côte 72 Col France Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tclallier25@gmail.com
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English : Grangexpo
L’événement Grangexpo Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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