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Grangexpo Gîte La Petite Côte Villers-le-Lac

Grangexpo Gîte La Petite Côte Villers-le-Lac samedi 18 avril 2026.

Lieu : Gîte La Petite Côte

Adresse : 72 Col France

Ville : 25130 Villers-le-Lac

Département : Doubs

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villers-le-Lac

Grangexpo

Gîte La Petite Côte 72 Col France Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-25

Venez voir la nouvelle exposition à Grange expo ! Au programme œuvres de Fanny Mangeot, Alain Robbe et Gilles Chapuset.   .

Gîte La Petite Côte 72 Col France Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   tclallier25@gmail.com

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English : Grangexpo

L’événement Grangexpo Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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