Villers-le-Lac

Grangexpo

Gîte La Petite Côte 72 Col France Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-25

Venez voir la nouvelle exposition à Grange expo ! Au programme œuvres de Fanny Mangeot, Alain Robbe et Gilles Chapuset. .

Gîte La Petite Côte 72 Col France Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tclallier25@gmail.com

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English : Grangexpo

L’événement Grangexpo Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER