Plancher-les-Mines

Gratiféria à Plancher-les-Mines

Salle des Fêtes Place Marcel Gênez Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:30:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

L’association 365 Jours à P.L.M. organise un week-end sous le signe de l’entraide et du partage.

Dépôt des dons le 22 mai de 14h à 19h et le 23 mai de 8h à 9h30 . Ouverture au public le samedi de 10h à 17h30 et le dimanche de 8h30 à 12h.

Buvette.

Entrée 1€ café offert .

Salle des Fêtes Place Marcel Gênez Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 365japlm@gmail.com

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English : Gratiféria à Plancher-les-Mines

L’événement Gratiféria à Plancher-les-Mines Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-22 par RONCHAMP TOURISME