Gratiféria à Plancher-les-Mines Salle des Fêtes Plancher-les-Mines
Gratiféria à Plancher-les-Mines Salle des Fêtes Plancher-les-Mines samedi 23 mai 2026.
Plancher-les-Mines
Gratiféria à Plancher-les-Mines
Salle des Fêtes Place Marcel Gênez Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:30:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
L’association 365 Jours à P.L.M. organise un week-end sous le signe de l’entraide et du partage.
Dépôt des dons le 22 mai de 14h à 19h et le 23 mai de 8h à 9h30 . Ouverture au public le samedi de 10h à 17h30 et le dimanche de 8h30 à 12h.
Buvette.
Entrée 1€ café offert .
Salle des Fêtes Place Marcel Gênez Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 365japlm@gmail.com
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English : Gratiféria à Plancher-les-Mines
L’événement Gratiféria à Plancher-les-Mines Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-22 par RONCHAMP TOURISME