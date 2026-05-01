Plancher-les-Mines

Portes Ouvertes de la station de la Planche des Belles Filles

Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le dimanche 31 mai 2026, la station de La Planche des Belles Filles vous ouvre grand ses portes pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, du sport et de la convivialité. De 10h à 17h, petits et grands sont invités à profiter d’un programme riche en activités… entièrement gratuites ! .

Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Portes Ouvertes de la station de la Planche des Belles Filles

L’événement Portes Ouvertes de la station de la Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-05 par RONCHAMP TOURISME