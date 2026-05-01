Portes Ouvertes de la station de la Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines
Portes Ouvertes de la station de la Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines dimanche 31 mai 2026.
Plancher-les-Mines
Portes Ouvertes de la station de la Planche des Belles Filles
Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le dimanche 31 mai 2026, la station de La Planche des Belles Filles vous ouvre grand ses portes pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, du sport et de la convivialité. De 10h à 17h, petits et grands sont invités à profiter d’un programme riche en activités… entièrement gratuites ! .
Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes Ouvertes de la station de la Planche des Belles Filles
L’événement Portes Ouvertes de la station de la Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-05 par RONCHAMP TOURISME
À voir aussi à Plancher-les-Mines (Haute-Saône)
- Film JEAN VALJEAN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines 17 mai 2026
- Film GOUROU au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines 22 mai 2026
- Gratiféria à Plancher-les-Mines Salle des Fêtes Plancher-les-Mines 23 mai 2026
- Film L’ÉTRANGER au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines 29 mai 2026