Gratiferia La Celle-Dunoise

Gratiferia

16 rue des Pradelles La Celle-Dunoise Creuse

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Une gratiféria n’est pas vraiment une invitation au troc car il n’y a pas d’échange obligé, ni une déchetterie, car les objets à donner sont en bon état. Ils sont donnés, mais anonymement et s’il ne trouvent pas preneurs, peuvent être remportés ou laissés sur place car Recyclabulle s’en charge ensuite.

Plusieurs associations se sont regroupées pour cette journée conviviale ; certes Et au milieu coule la Creuse en est à l’initiative, mais l’Association celloise d’entr’aide ainsi que le Comité des fêtes pour la Celle Dunoise, mais aussi Evolis23 et Recyclabulle sont partenaires actifs.

Chaque participant peut apporter un, plusieurs ou pourquoi pas, beaucoup d’objets, mais il peut aussi bien venir les mains vides…

Base sports Loisir de 10h à 17h30. Rens 06 49 85 16 73 .

+33 6 49 85 16 73

English : Gratiferia

