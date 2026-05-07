Gratuitri Salle du Camélia Saintes
Gratuitri Salle du Camélia Saintes dimanche 14 juin 2026.
Saintes
Gratuitri
Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
La Coopérative du Citoyen organise un événement où chacun peut donner ce qu’il veut et prendre ce qui lui plaît, favorisant le partage et la réduction du gaspillage.
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Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 58 08 82
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English :
The Coopérative du Citoyen is organizing an event where everyone can give what they want and take what they like, promoting sharing and reducing waste.
L’événement Gratuitri Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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