CASSE NOISETTE – CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER St Avold

CASSE NOISETTE Début : 2025-12-17 à 20:30. Tarif : – euros.

« Casse-noisette »Ballet féerique Musique : Piotr TchaïkovskiLivret : Marius Petipa selon le conte de HoffmannChorégraphie : Marius PetipaLe ballet magique « Casse-noisette » fait son entrée traditionnelle sur scène en hiver. C’est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux ballet, une symphonie de beauté et de grâce !Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaïkovski.A voir absolument !

CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER 1 rue Chapelle 57500 St Avold 57