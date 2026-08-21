Green Line, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Green Line Lundi 28 septembre, 19h30 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T19:30:00+02:00 – 2026-09-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-28T19:30:00+02:00 – 2026-09-28T22:00:00+02:00

Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitania http://cinemalecratere.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=BCQU6 »}]

Rencontre – En animation et archives, retour sur la guerre civile du Liban, à hauteur d’enfant, sur les traces de Fida, née en 1975 à Beyrouth, qui déploie les plis de sa mémoire en interrogeant d’…