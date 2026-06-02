Green Line Marching Band, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne
Green Line Marching Band, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
Green Line Marching Band Vendredi 19 juin, 18h00 Avenue Henri-Barbusse Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00
Prenez la crème anglaise de la scène nantaise, soit un échantillon des groupes Von Pariahs, French Cowboy, BL2OM, Blond Neil Young et Albinos Congos. Mélangez-les, habillez-les en pom-pom boys et faites-les déambuler dans les rues. Vous obtenez une géniale fanfare rock mobile qui explose les standards pop !
Tout public
Avenue Henri-Barbusse Avenue Henri-Barbusse 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Prenez la crème anglaise de la scène nantaise. Habillez-les en pom-pom boys et faites-les déambuler dans les rues. Vous obtenez une géniale fanfare rock !
© Gregg Brehin
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