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GREEN Market, marché 100% végétal, place Marie de Gournay, Bordeaux

GREEN Market, marché 100% végétal, place Marie de Gournay, Bordeaux

GREEN Market, marché 100% végétal, place Marie de Gournay, Bordeaux dimanche 3 mai 2026.

Lieu : place Marie de Gournay

Adresse : place marie de gournay, bordeaux

Ville : 33100 Bordeaux

Département : Gironde

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : entrée libre

GREEN Market, marché 100% végétal Dimanche 3 mai, 10h00 place Marie de Gournay Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T15:00:00+02:00

Marché de petits producteurs locaux – 100% végétal
➡️ Espace abrité pour détente et restauration sur place
Table de dons de graines et boutures
Réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop
Tombola gratuite sur place
Ambiance musicale

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Évènement festif : marché de petits producteurs locaux, brunch sur place, don de graines et boutures, tombola gratuite,… marché de producteurs vegan

green market

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