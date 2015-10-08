Greenwashing : Quelle communication à privilégier ?, Technopole Quimper-Cornouaille, Quimper

Greenwashing : Quelle communication à privilégier ? Mardi 16 juin, 08h15 Technopole Quimper-Cornouaille Finistère

Inscription gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T08:15:00+02:00 – 2026-06-16T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T08:15:00+02:00 – 2026-06-16T10:00:00+02:00

Greenwashing : Quelle communication à privilégier ?

Dans un contexte où la communication responsable est plus que jamais au cœur des préoccupations, de nombreux secteurs d’activité sont concernés par la question du greenwashing, parfois sans le savoir.

Que vous soyez dans la communication, le marketing, l’industrie, les services, la distribution, la finance ou tout autre secteur, votre entreprise est en effet soumise à des obligations de communication, et/ou souhaite communiquer spontanément sur les caractéristiques environnementales de ses produits/services ou même simplement sur sa démarche RSE.

Il est important de bien comprendre ce qu’il est possible de faire, d’identifier les risques et d’adopter les bonnes pratiques pour protéger et promouvoir le développement de votre activité.

Pour animer cette matinale, bénéficiez du regard croisé de deux avocates expertes dans leur domaine :

> Emma PETRINKO, avocate droit de l’environnement

> Marie PRIEUR, avocate droit économique

Mardi 16 Juin 2026

⌚ De 8h15 à 10h

Technopole Quimper-Cornouaille

L’inscription à cet évènement est gratuite. Un accueil café vous sera offert à votre arrivée. ☕

Technopole Quimper-Cornouaille 2 rue Briant de Laubrière Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=SD9DeWvDBkaNmYht4yNBrxHnS9hBnVtHswBY5eRvlSlUNEc0M0RMUFlRME9BS0dTTUxWNVA5VlVRUSQlQCN0PWcu&route=shorturl »}]

Matinale en petit groupe