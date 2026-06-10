L’Atelier-Galerie Alexandre Musso accueille cet été une exposition inédite intitulée : «Dans le jardin».

Vous découvrirez dans la galerie trente-trois œuvres, réparties en trois techniques — onze toiles, onze peintures et mine de plomb sur papier et onze encres de Chine et collages — toutes consacrées au féminin à travers différentes attitudes, dans l’espace et le temps suspendu d’un jardin.

Avec cette nouvelle série, Alexandre Musso s’éloigne des mythes, la symbolique autour des nombres reste cependant très forte.

L’artiste nous emmène dans l’exploration d’un territoire plus personnel : un monde intérieur, à travers les poses de trente trois personnages féminins. Lieu idéal, rêvé, un jardin où les protagonistes s’ignorent, se croisent ou se regardent — interrogatrices, figées, spectatrices les unes des autres. Spectateurs à notre tour, nous entrons dans ce lieu de transformation cyclique.

L’exposition propose une scénographie de figures fortes, incarnées, des présences intenses. Une actrice des années soixante côtoie une «femme bleue» à l’expression étrange, en détresse peut-être… Des femmes aux mains dans les cheveux fixent le spectateur — ou peut-être leur propre reflet dans un miroir invisible. Les peintures «bains de soleil» invitent à la contemplation de ces instants, où, sous la chaleur du soleil la notion du temps s’efface, statues vivantes au yeux dans le vide.

La figuration simple et directe, gestuelle et colorée ou coulée dans la profondeur noire de l’encre ne laisse pas de doute sur l’intention sans concession de l’artiste. Laisser s’exprimer une énergie directe et sans filtre dans son travail.

Derrière cette installation de peintures, Alexandre émet une hypothèse simple : est-il temps de s’arrêter et de retrouver sa place dans l’espace — laisser son regard intérieur prendre les rênes ?