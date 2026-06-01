La Tribu #Freelance, La Cantine Quimper – Coworking, Quimper

La Tribu #Freelance Jeudi 11 juin, 18h00 La Cantine Quimper – Coworking Finistère

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Tu es freelance, indépendant·e ou micro-entrepreneur·euse et tu rêves de rencontrer des pairs pour échanger des bons plans ?

Que ce soit sur le statut de microentreprise, la prospection, la gestion de projet, ou même des astuces que seul·es les freelances peuvent comprendre ? Viens partager ton expérience autour d’un verre ! ✨

La Cantine Quimper – Coworking 2 rue François Briant de Laubrière Quimper 29000 Creac’h Gwen Finistère Bretagne 02 98 10 16 84 http://lacantinequimper.bzh [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appOsDtRD4YeFOxwL/pagq9vJAhboZiFvdo/form?prefill_Atelier=%22Tribu%20-%20Freelance%20 »}] [{« link »: « https://airtable.com/appOsDtRD4YeFOxwL/pagq9vJAhboZiFvdo/form?prefill_Atelier=%22Tribu%20-%20Freelance%20%7C%2011/06%20-%2018:15%22 »}]

Les Tribu sont des meetups pour rencontrer et échanger entre pros du métier. Cette édition sera dédiée aux indépendants et microentrepreneur·euses. meet-up freelance