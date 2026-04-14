Tous dans la même galère ? L’historien maritime et l’archéologie sous-marine, Musée départemental breton, Quimper

Tous dans la même galère ? L’historien maritime et l’archéologie sous-marine Vendredi 12 juin, 18h00 Musée départemental breton Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:00:00+02:00

Par Kentigwern Jaouen, Doctorant UBS laboratoire TEMOS, membre de la société archéologique du Finistère

L’archéologie est pour l’historien la promesse d’un renouvellement inattendu de la matière ou de son sujet. Dans le cadre de l’histoire maritime, à plus forte raison pour les périodes anciennes, l’archéologie fait presque office de bouée de sauvetage, tant les documents sont lacunaires et les représentations iconographiques parfois très énigmatiques. Dans le cadre de l’étude de l’évolution des navires de guerre à la période charnière des XVe XVIe siècles, l’archéologie sous-marine est la source principale de l’Historien. Au travers de l’étude de l’évolution des navires de guerre de la Renaissance, nous découvrirons comment l’Historien s’approprie et utilise les données issues de l’archéologie sous-marine. Quelles sont les avancées dans le domaine, les épaves les plus marquantes et comment exploiter cette matière qui comporte encore beaucoup d’écueil.

Durée : 1h – Suivi d’un échange

Musée départemental breton 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne +33298952160 https://musee-breton.finistere.fr Le Musée doit sa naissance à l’essor des sociétés savantes au XIXe siècle et à l’enthousiasme des “antiquaires” (c’est ainsi qu’on appelait alors les archéologues) pour le passé du Finistère et de la Bretagne. Constituée à Quimper en 1845, la Société archéologique du Finistère commença l’année suivante de former les collections du Musée départemental. Il allait rassembler les objets les plus remarquables originaires de tout le territoire finistérien. Cette décision fondatrice a permis que soit réunie au Musée l’une des importantes collections publiques d’archéologie de l’Ouest de la France. L’entrée et la sortie du musée se font rue du Roi Gradlon, le long de la cathédrale. Passez le porche du Palais, une fois dans la cour, l’entrée du musée sera sur votre droite. Bus : lignes A, B, 5, 6, 7, 8, 9, 9 express, 10, 12 – arrêt Saint-Corentin. lignes 5, 6, 9 express, 10 – arrêt Hôtel de ville. Navette gratuite sur tout le parcours de la gare au centre ville. Parkings à proximité : la Tourbie, la Résistance, Théodore Le Hars, De Lattre deTassigny.

Par Kentigwern Jaouen, Doctorant UBS laboratoire TEMOS, membre de la société archéologique du Finistère

©Musée départemental breton