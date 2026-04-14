Forge et expériementation, Musée départemental breton, Quimper

Forge et expériementation 13 et 14 juin Musée départemental breton Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Forge et expérimentation

ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE

Samedi 13 et dimanche 14 juin

De 14h à 17h

Avec la Petite Forge de Keriber. La métallurgie du fer a profondément transformé le quotidien des peuples. Toujours indispensable, nous l’achetons sous forme de clous, d’agrafage à papier, en petite cuillère et parfois en barreau calibré à la composition chimique parfaitement régulière. Cependant, depuis le début de l’âge du fer et jusqu’au XVe siècle, la transformation de la pierre en objet de fer s’opère par un processus long : la réduction du minerai et la forge. Quimper offre quelques exemples de cette métallurgie que l’on réveillera.

Un petit four de réduction sera monté et mis en chauffe pour réaliser un grappage. Une production de fer à partir des déchets de forge. Les installations sont identiques dans le fonctionnement mais plus petites et nécessitent moins de temps. C’est une technique utilisée depuis les débuts du fer et jusqu’aux XIXe dans les campagnes

RDV dans la cour du Musée – En continu – Sans réservation

Musée départemental breton 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne +33298952160 https://musee-breton.finistere.fr Le Musée doit sa naissance à l’essor des sociétés savantes au XIXe siècle et à l’enthousiasme des “antiquaires” (c’est ainsi qu’on appelait alors les archéologues) pour le passé du Finistère et de la Bretagne. Constituée à Quimper en 1845, la Société archéologique du Finistère commença l’année suivante de former les collections du Musée départemental. Il allait rassembler les objets les plus remarquables originaires de tout le territoire finistérien. Cette décision fondatrice a permis que soit réunie au Musée l’une des importantes collections publiques d’archéologie de l’Ouest de la France. L’entrée et la sortie du musée se font rue du Roi Gradlon, le long de la cathédrale. Passez le porche du Palais, une fois dans la cour, l’entrée du musée sera sur votre droite. Bus : lignes A, B, 5, 6, 7, 8, 9, 9 express, 10, 12 – arrêt Saint-Corentin. lignes 5, 6, 9 express, 10 – arrêt Hôtel de ville. Navette gratuite sur tout le parcours de la gare au centre ville. Parkings à proximité : la Tourbie, la Résistance, Théodore Le Hars, De Lattre deTassigny.

Forge et expérimentation

©Musée départemental breton