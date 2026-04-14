Le sens marin, Musée départemental breton, Quimper

Le sens marin 13 et 14 juin Musée départemental breton Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Le sens marin

EXPOSITION SENSORIELLE ET INTERACTIVE

Samedi 13 et dimanche 14 juin

10h–18h

Avec l’association TOTIUS BRITANNIAE Au travers de cinq ateliers sensoriels, venez découvrir comment naît une Marine d’État. Entre expérience sonore, gustative et tactile, découvrez des aspects méconnus de la Marine du XVIe siècle. Instrument de navigation, instruction nautique, traité de construction navale, armement, bouts en tout genre, toucher et expérimenter les outils des marins de la Renaissance ! Aux détours des expériences, découvrez la recette d’une Marine et sa longue mise en place. Un voyage en haute mer au pied de la Cathédrale !

RDV dans la cour du Musée – En continu – Sans réservation

Musée départemental breton 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne +33298952160 https://musee-breton.finistere.fr Le Musée doit sa naissance à l’essor des sociétés savantes au XIXe siècle et à l’enthousiasme des “antiquaires” (c’est ainsi qu’on appelait alors les archéologues) pour le passé du Finistère et de la Bretagne. Constituée à Quimper en 1845, la Société archéologique du Finistère commença l’année suivante de former les collections du Musée départemental. Il allait rassembler les objets les plus remarquables originaires de tout le territoire finistérien. Cette décision fondatrice a permis que soit réunie au Musée l’une des importantes collections publiques d’archéologie de l’Ouest de la France. L’entrée et la sortie du musée se font rue du Roi Gradlon, le long de la cathédrale. Passez le porche du Palais, une fois dans la cour, l’entrée du musée sera sur votre droite. Bus : lignes A, B, 5, 6, 7, 8, 9, 9 express, 10, 12 – arrêt Saint-Corentin. lignes 5, 6, 9 express, 10 – arrêt Hôtel de ville. Navette gratuite sur tout le parcours de la gare au centre ville. Parkings à proximité : la Tourbie, la Résistance, Théodore Le Hars, De Lattre deTassigny.

Le sens marin

©Musée départemental breton