Greg Duth : Coquilles, Cité des Congrès, Nantes
Greg Duth : Coquilles, Cité des Congrès, Nantes dimanche 6 décembre 2026.
Greg Duth : Coquilles Dimanche 6 décembre, 18h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique
35 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T18:00:00+01:00 – 2026-12-06T19:30:00+01:00
Fin : 2026-12-06T18:00:00+01:00 – 2026-12-06T19:30:00+01:00
On ne fait pas de bonnes vannes sans casser des œufs.
Il n’allait pas faire la description détaillée du spectacle. Personne ne lisait les descriptions. Si vous avez cliqué sur une affiche avec un oeuf au plat, c’est que vous avez déjà décidé de venir, ou alors vous avez une dalle de poney. Dans les deux cas, il savait qu’il était inutile d’essayer de vous convaincre qu’il était encore plus marrant en vrai, que ce spectacle était différent chaque soir car les sketchs étaient tirés au sort par le public, et qu’il faisait du stand-up, des personnages et bien d’autres choses encore… Il espérait que les “…” éveilleraient votre curiosité.
de et par Greg Duth
Représentation dans l’auditorium 800
Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/greg-duth-coquilles.html »}]
One man show
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