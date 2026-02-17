Greg Duth Coquilles | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 21:50:00
2026-10-09
Venez voir Greg Duth dans son spectacle Coquilles le vendredi 9 octobre à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
Come and see Greg Duth in his show Coquilles on Friday 9th October at 8.30pm at the Comédie des Volcans.
