GREG DUTH – GREG DUTH – COQUILLES – MLC LES SAULNIERES Le Mans

GREG DUTH – GREG DUTH – COQUILLES Début : 2026-12-04 à 20:30. Tarif : – euros.

On ne fait pas de bonnes vannes sans casser des œufs.Le public pioche et casse un œuf*, un sujet sort et c’est parti! Certains sont préparés, d’autres non. Entre stand-up, personnages, punchlines, anecdotes et impros, chaque représentation est unique !Viens, on brise les carapaces et on se marre ensemble pendant une heure.Si tu ne me connais pas, je ne vais pas te convaincre de venir en te disant que j’ai gagné le prix sourire au festival de la fougasse de Saint-Gilles du Gard.Mènes ton enquête en ligne c’est plus simple, sur mon instagram par exemple.Si tu me connais et que tu m’aimes bien, tu as déjà pris ta place et tu n’as pas lu jusqu’ici. Je vais essayer d’être à la hauteur.*un oeuf en plastique bien sûr, on est pas dans Topchef. Même s’il y a du fondant et du croquant dans ce spectacle.

MLC LES SAULNIERES 239 AVENUE RHIN ET DANUBE 72100 Le Mans 72