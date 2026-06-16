Greg Foat Trio New Morning Paris

Artiste prolifique aux multiples facettes, il est l’auteur d’une vingtaine d’albums en 10 ans et a collaboré avec un large éventail d’artistes, parmi lesquels Bob Lind, Moses Boyd, Curtis Lundy, Rita Ora, Wendy James, Questlove ou encore The Kooks. Accompagné de son trio, ce musicien de génie bien trop rare en France, propose un concert hors du commun, repoussant les frontières du jazz et embarquant le public dans une odyssée intergalactique inspirée des library music des années 70 et 80. Greg Foat y déploie un répertoire de compositions électroniques analogiques aux accents sci-fi, mettant en lumière sa maîtrise des synthétiseurs vintage. Attendez-vous à un voyage cinématographique au coeur de paysages sonores immersifs, où se mêlent esthétique rétro-futuriste, influences jazz et véritables moments d’évasion.

Greg Foat est l’un des pianistes, compositeurs et producteurs de jazz les plus en vue du Royaume-Uni.

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h30 à 22h00

payant Prix Normal : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:30:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260625-7715-45-ans-du-new-greg-foat-trio.html#billetterie



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