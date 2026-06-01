Grenadine et Crayonnade en fête Zone de Jorlis Anglet
Grenadine et Crayonnade en fête Zone de Jorlis Anglet dimanche 14 juin 2026.
Anglet
Grenadine et Crayonnade en fête
Zone de Jorlis 11 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 14:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Grenadine et Crayonnade vous invite à célébrer l’inauguration de son tout nouvel espace extérieur ombragé et végétalisé, lors d’une journée festive.
Pour l’occasion, de nombreuses animations seront proposées aux petits comme aux grands. Jeux, déambulation du clown Bigoudi, sculpture sur ballons, danse avec la troupe des PomPom Baiona seront au rendez-vous pour les enfants.
Pendant ce temps, les adultes pourront se détendre en terrasse autour d’une plancha et d’une bière pression, dans une atmosphère chaleureuse et familiale.
Cette inauguration sera une belle opportunité de découvrir ou redécouvrir Grenadine et Crayonnade, d’échanger avec l’équipe, de partager un agréable moment en famille ou entre amis et de prendre connaissance de toutes les nouveautés proposées par le lieu. .
Zone de Jorlis 11 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 84 44 16
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English : Grenadine et Crayonnade en fête
L’événement Grenadine et Crayonnade en fête Anglet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Anglet
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