Vézelise

Grenier des Halles Exposition Du bois au papier

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Exposition montrant le bois et le papier dans tous leurs états, avec démonstration.

De la planche brute au papier recyclé.

Artisans, artistes, créateurs, recyclage, transformation.

Entrée libre.Tout public

0 .

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 08 64 grenierdeshalles@gmail.com

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English :

Exhibition and demonstration of wood and paper in all their forms.

From raw planks to recycled paper.

Craftsmen, artists, designers, recycling, transformation.

Free admission.

L’événement Grenier des Halles Exposition Du bois au papier Vézelise a été mis à jour le 2026-04-16 par OT DU PAYS DU SAINTOIS