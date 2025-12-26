Grignan en Lumières Feu d’artifice Rue Saint Sauveur Grignan

Grignan

Grignan en Lumières Feu d’artifice

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Dans le cadre de Grignan en Lumière , le Comité des fêtes vous propose un feu d’artifice visible depuis le parvis de la Collégiale, le chemin de ronde et parking Pré St Vincent…

Un spectacle à ne pas manquer !

.

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33 cdfgrignan.inscriptions@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grignan in Lights: Fireworks

As part of Grignan en Lumière, the Festival Committee invites you to a fireworks display visible from the square in front of the Collegiate Church, the ramparts, and the Pré St Vincent parking lot… A show not to be missed!

L’événement Grignan en Lumières Feu d’artifice Grignan a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes