Grignan en Lumières Feu d’artifice Rue Saint Sauveur Grignan
Grignan en Lumières Feu d’artifice Rue Saint Sauveur Grignan samedi 12 décembre 2026.
Grignan
Grignan en Lumières Feu d’artifice
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Dans le cadre de Grignan en Lumière , le Comité des fêtes vous propose un feu d’artifice visible depuis le parvis de la Collégiale, le chemin de ronde et parking Pré St Vincent…
Un spectacle à ne pas manquer !
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Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33 cdfgrignan.inscriptions@yahoo.com
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English : Grignan in Lights: Fireworks
As part of Grignan en Lumière, the Festival Committee invites you to a fireworks display visible from the square in front of the Collegiate Church, the ramparts, and the Pré St Vincent parking lot… A show not to be missed!
L’événement Grignan en Lumières Feu d’artifice Grignan a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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