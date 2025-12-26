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Grignan en Lumières Feu d’artifice Rue Saint Sauveur Grignan

Grignan en Lumières Feu d’artifice Rue Saint Sauveur Grignan samedi 12 décembre 2026.

Lieu : Rue Saint Sauveur

Adresse : Collégiale Saint Sauveur

Ville : 26230 Grignan

Département : Drôme

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Grignan

Grignan en Lumières Feu d’artifice

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Dans le cadre de Grignan en Lumière , le Comité des fêtes vous propose un feu d’artifice visible depuis le parvis de la Collégiale, le chemin de ronde et parking Pré St Vincent…
Un spectacle à ne pas manquer !
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Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33  cdfgrignan.inscriptions@yahoo.com

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English : Grignan in Lights: Fireworks

As part of Grignan en Lumière, the Festival Committee invites you to a fireworks display visible from the square in front of the Collegiate Church, the ramparts, and the Pré St Vincent parking lot… A show not to be missed!

L’événement Grignan en Lumières Feu d’artifice Grignan a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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