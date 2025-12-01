Grignan en Lumières Marché de Noël 2026 Espace Sévigné Salle des Fêtes Grignan

Grignan

Grignan en Lumières Marché de Noël 2026

Espace Sévigné Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 11:00:00

fin : 2026-12-12 20:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Retrouvez les lutins du Comité des Fêtes de Grignan lors du Marché de Noël dans le cadre de Grignan en Lumière .

Stands en intérieur et en extérieur, présence des associations du village, animations pour les enfants et illuminations au crépuscule.

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Espace Sévigné Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33 cdfgrignan.inscriptions@yahoo.com

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English :

Join the elves from the Comité des Fêtes de Grignan at the Christmas Market as part of Grignan en Lumière .

Indoor and outdoor stalls, village associations, children’s entertainment and twilight illuminations.

L’événement Grignan en Lumières Marché de Noël 2026 Grignan a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes