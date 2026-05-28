Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grillades de biche route du peuch Coly-Saint-Amand

Grillades de biche route du peuch Coly-Saint-Amand

Grillades de biche route du peuch Coly-Saint-Amand samedi 13 juin 2026.

Lieu : route du peuch

Adresse : Salle du séchoir

Ville : 24290 Coly-Saint-Amand

Département : Dordogne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 23 23 23 Tarif de base plein tarif

Coly-Saint-Amand

Grillades de biche

route du peuch Salle du séchoir Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

12h. Buffet d’entrée avec terrine de cerf, grillades de biches, frites, plateau de fromages, flognarde aux pommes, café. Sur inscription. 23€
Grillades de biches organisées par la SCC Diane du Périgord.

Au menu
Kir de bienvenue
Buffet d’entrée avec terrine de cerf
Grillades de biches
Frites
Plateau de fromages
Flognarde aux pommes
Café

Inscription avant le 7 juin   .

route du peuch Salle du séchoir Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 11 71 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grillades de biche

12h. Starter buffet with venison terrine, hind grill, French fries, cheese platter, apple flognarde, coffee. Registration required. 23?

L’événement Grillades de biche Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

À voir aussi à Coly-Saint-Amand (Dordogne)