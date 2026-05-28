Grillades de biche route du peuch Coly-Saint-Amand

Coly-Saint-Amand

Grillades de biche

route du peuch Salle du séchoir Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

12h. Buffet d’entrée avec terrine de cerf, grillades de biches, frites, plateau de fromages, flognarde aux pommes, café. Sur inscription. 23€

Grillades de biches organisées par la SCC Diane du Périgord.

Au menu

Kir de bienvenue

Buffet d’entrée avec terrine de cerf

Grillades de biches

Frites

Plateau de fromages

Flognarde aux pommes

Café

Inscription avant le 7 juin .

route du peuch Salle du séchoir Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 11 71 23

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English : Grillades de biche

12h. Starter buffet with venison terrine, hind grill, French fries, cheese platter, apple flognarde, coffee. Registration required. 23?

L’événement Grillades de biche Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère