Grillades de biche route du peuch Coly-Saint-Amand
Grillades de biche route du peuch Coly-Saint-Amand samedi 13 juin 2026.
Coly-Saint-Amand
Grillades de biche
route du peuch Salle du séchoir Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
12h. Buffet d’entrée avec terrine de cerf, grillades de biches, frites, plateau de fromages, flognarde aux pommes, café. Sur inscription. 23€
Grillades de biches organisées par la SCC Diane du Périgord.
Au menu
Kir de bienvenue
Buffet d’entrée avec terrine de cerf
Grillades de biches
Frites
Plateau de fromages
Flognarde aux pommes
Café
Inscription avant le 7 juin .
route du peuch Salle du séchoir Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 11 71 23
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English : Grillades de biche
12h. Starter buffet with venison terrine, hind grill, French fries, cheese platter, apple flognarde, coffee. Registration required. 23?
L’événement Grillades de biche Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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