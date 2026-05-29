Aucun

Grimpe d’arbre

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 19:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Matthieu vous emmène explorer la canopée de nos forêts et partager une superbe expérience familiale dans les bois de Couraduque.

Pour les enfants accompagnés, dès 7 ans. Sur inscription.

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Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

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English :

Matthieu takes you to explore the canopy of our forests and share a superb family experience in the Couraduque woods.

For accompanied children aged 7 and over. Registration required.

L’événement Grimpe d’arbre Aucun a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65