Grimpe d’arbre Col de Couraduque Aucun
Grimpe d’arbre Col de Couraduque Aucun vendredi 10 juillet 2026.
Aucun
Grimpe d’arbre
Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 19:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Matthieu vous emmène explorer la canopée de nos forêts et partager une superbe expérience familiale dans les bois de Couraduque.
Pour les enfants accompagnés, dès 7 ans. Sur inscription.
.
Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Matthieu takes you to explore the canopy of our forests and share a superb family experience in the Couraduque woods.
For accompanied children aged 7 and over. Registration required.
L’événement Grimpe d’arbre Aucun a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Aucun (Hautes-Pyrénées)
- Journée Sport adapté Montagne pour tous Col de Couraduque Aucun 13 juin 2026
- Un temps pour elles Temps de partage entre parents Tiers Lieu d’Azun Aucun 27 juin 2026
- Vide-grenier Rue de Pradet Aucun 28 juin 2026
- Au cœur du jardin d’Ors na Bruma plantes vivantes & hydrolats artisanaux Ferme-distillerie Ors Na Bruma Aucun 30 juin 2026
- Sortie accompagnée Apéro casse-croute au coucher de soleil ! Col de Couraduque Aucun 2 juillet 2026