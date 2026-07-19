Grimpe d’arbre La Turballe
mardi 21 juillet 2026 · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Grimpe d’arbre
5 rue des Pins La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28
Laissez-vous guider vers les hauteurs et redécouvrez la nature autrement. Au fil des branches, accompagné par un animateur du centre de La Marjolaine à La Turballe, vous apprenez à vous élever en douceur, porté par l’arbre et le calme de la forêt. Une parenthèse suspendue entre ciel et feuilles, où sensations, curiosité et émerveillement se mêlent.
Informations complémentaires
Tout public à partir de 6 ans
Durée 1h00
Inscription dans les Offices de tourisme de La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant sur cette page.
Billetterie non échangeable et non remboursable. .
5 rue des Pins La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 31 52 lamarjolaine@lespep44-49.org
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English :
L’événement Grimpe d’arbre La Turballe a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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