Grimpe d’arbres – Estives Miroir d’eau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 14:00 –

Gratuit : oui Rendez vous sur place, sans inscription En famille, Personne en situation de handicap, Tout public

Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Ces activités se déroulent sur différents sites de la ville, du Miroir d’Eau en passant par les douves du Château, les Squares Schwob et Aubin, le Jardin Extraordinaire, l’Esplanade Jacques-Demy, le parc des Chantiers, le parc de la Gaudinière et l’allée Titus-Bransdma.Certaines activités sont sur inscription (Yoga, escalade, parcours d’orientation).???? En savoir plus

Miroir d’eau Nantes 44013

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