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Grimpe d’arbres – Estives Miroir d’eau Nantes

Grimpe d’arbres – Estives Miroir d’eau Nantes

Grimpe d’arbres – Estives Miroir d’eau Nantes samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Miroir d'eau

Adresse : Pl. Marc Elder, 44000 Nantes

Ville : 44013 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Rendez vous sur place, sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 14:00 –
Gratuit : oui Rendez vous sur place, sans inscription En famille, Personne en situation de handicap, Tout public 

Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Ces activités se déroulent sur différents sites de la ville, du Miroir d’Eau en passant par les douves du Château, les Squares Schwob et Aubin, le Jardin Extraordinaire, l’Esplanade Jacques-Demy, le parc des Chantiers, le parc de la Gaudinière et l’allée Titus-Bransdma.Certaines activités sont sur inscription (Yoga, escalade, parcours d’orientation).???? En savoir plus

Miroir d’eau Nantes 44013
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/faire-du-sport-librement-dans-la-metropole-nantaise


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