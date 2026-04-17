GROOVEBOX RUE DES AUGUSTINS Metz
GROOVEBOX RUE DES AUGUSTINS Metz vendredi 17 avril 2026.
Metz
GROOVEBOX
RUE DES AUGUSTINS La Douche Froide Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 00:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
GROOVEBOX
Saxophoniste, DJ et producteur de musique, fondateur d’Éclectique, un collectif électronique explorant un large spectre allant de la house à la trance.
Ses performances mêlent DJ set et saxophone live, fusionnant house, afro house, techno mélodique et trance en des voyages uniques qui touchent le corps et l’âme. Vous allez adorer si vous aimez Black Coffee, Adriatique, Stephan Bodzin,Monolink, CamelPhat ou Solomun
Nous mettons un point d’honneur à conserver une ambiance safe . Respect d’autrui et liberté de toustes sont des valeurs sur lesquelles nous ne transigerons jamais. Toute personne ayant des comportements allant à l’encontre de ces principes pourra se voir exclure de notre lieu. N’hésite pas à nous signaler tout problème !Adultes
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RUE DES AUGUSTINS La Douche Froide Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
GROOVEBOX
Saxophonist, DJ and music producer, founder of Éclectique, an electronic collective exploring a broad spectrum from house to trance.
His performances blend DJ sets and live saxophone, fusing house, afro house, melodic techno and trance into unique journeys that touch body and soul. You’ll love it if you like: Black Coffee, Adriatique, Stephan Bodzin, Monolink, CamelPhat or Solomun
We make a point of maintaining a safe atmosphere. Respect for others and freedom for all are values we will never compromise. Anyone behaving in a way that goes against these principles may be excluded from our premises. Don’t hesitate to report any problems!
L’événement GROOVEBOX Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ
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