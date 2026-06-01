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Grotte de Nichet Visite en Musique Plateau de Nichet Fromelennes

Grotte de Nichet Visite en Musique Plateau de Nichet Fromelennes

Grotte de Nichet Visite en Musique Plateau de Nichet Fromelennes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Plateau de Nichet

Adresse : Grotte de Nichet

Ville : 08600 Fromelennes

Département : Ardennes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 7 7 7 Tarif enfant Prix d'entrée

Fromelennes

Grotte de Nichet Visite en Musique

Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant
Prix d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Une autre façon de visiter la grotte s’offre à vous… La grotte au son des 4 saisons. Vent, pluie, orage… Visites de 14h à 18h. Dernière visite à 17h. Tarifs Entrée adulte 10€ Entrée enfant 7 € Bienvenue à toutes et tous.
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Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 00 14 

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English :

Another way to visit the cave… The grotto to the sound of the 4 seasons. Wind, rain, storm… Visits from 2pm to 6pm. Last tour at 5pm. Rates: Adult admission 10? Children 7 ? All welcome.

L’événement Grotte de Nichet Visite en Musique Fromelennes a été mis à jour le 2026-06-06 par Ardennes Tourisme

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