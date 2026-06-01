Grotte de Nichet Visite en Musique Plateau de Nichet Fromelennes samedi 13 juin 2026.

Fromelennes

Grotte de Nichet Visite en Musique

Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Prix d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Une autre façon de visiter la grotte s’offre à vous… La grotte au son des 4 saisons. Vent, pluie, orage… Visites de 14h à 18h. Dernière visite à 17h. Tarifs Entrée adulte 10€ Entrée enfant 7 € Bienvenue à toutes et tous.

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Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 00 14

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English :

Another way to visit the cave… The grotto to the sound of the 4 seasons. Wind, rain, storm… Visits from 2pm to 6pm. Last tour at 5pm. Rates: Adult admission 10? Children 7 ? All welcome.

L’événement Grotte de Nichet Visite en Musique Fromelennes a été mis à jour le 2026-06-06 par Ardennes Tourisme