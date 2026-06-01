Grotte de Nichet Visite en Musique Plateau de Nichet Fromelennes
Grotte de Nichet Visite en Musique Plateau de Nichet Fromelennes samedi 13 juin 2026.
Fromelennes
Grotte de Nichet Visite en Musique
Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes Ardennes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Prix d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Une autre façon de visiter la grotte s’offre à vous… La grotte au son des 4 saisons. Vent, pluie, orage… Visites de 14h à 18h. Dernière visite à 17h. Tarifs Entrée adulte 10€ Entrée enfant 7 € Bienvenue à toutes et tous.
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Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 00 14
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English :
Another way to visit the cave… The grotto to the sound of the 4 seasons. Wind, rain, storm… Visits from 2pm to 6pm. Last tour at 5pm. Rates: Adult admission 10? Children 7 ? All welcome.
L’événement Grotte de Nichet Visite en Musique Fromelennes a été mis à jour le 2026-06-06 par Ardennes Tourisme
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