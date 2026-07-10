AGENDA · Égletons
Groupe de paroles et d’échanges Égletons
vendredi 10 juillet 2026 · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Groupe de paroles et d’échanges
Lac du Deiro Égletons Corrèze
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-16 2026-07-24
Groupe de 2h
25€/participant
0665218329 .
Lac du Deiro Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 21 83 29
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English : Groupe de paroles et d’échanges
L’événement Groupe de paroles et d’échanges Égletons a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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