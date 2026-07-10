Informations pratiques

Égletons

Groupe de paroles et d’échanges

Lac du Deiro Égletons Corrèze

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-16 2026-07-24

Groupe de 2h

25€/participant

0665218329 .

Lac du Deiro Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 21 83 29

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English : Groupe de paroles et d’échanges

L’événement Groupe de paroles et d’échanges Égletons a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières