Groupe jeux de société Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Groupe jeux de société Centre socioculturel des Bourderies

Groupe jeux de société Centre socioculturel des Bourderies Nantes lundi 30 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-30 14:15 – 17:30
Gratuit : oui Adhésion ACCOORD requise (8.00€) Adulte, En famille, Etudiant, Senior 

Chaque lundi après-midi (hors vacances scolaires) nous nous réunissons pour un temps de convivialité autour du jeux : belotte, jeux de cartes, jeux de société…Vous pouvez venir avec vos propres jeux pour les faire découvrir !

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 02 40 46 41 46


Afficher la carte du lieu Centre socioculturel des Bourderies et trouvez le meilleur itinéraire