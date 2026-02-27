Groupe jeux de société Centre socioculturel des Bourderies Nantes
Groupe jeux de société Centre socioculturel des Bourderies Nantes lundi 30 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-30 14:15 – 17:30
Gratuit : oui Adhésion ACCOORD requise (8.00€) Adulte, En famille, Etudiant, Senior
Chaque lundi après-midi (hors vacances scolaires) nous nous réunissons pour un temps de convivialité autour du jeux : belotte, jeux de cartes, jeux de société…Vous pouvez venir avec vos propres jeux pour les faire découvrir !
Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 02 40 46 41 46
Afficher la carte du lieu Centre socioculturel des Bourderies et trouvez le meilleur itinéraire