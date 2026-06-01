Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets, Eglise Saint Joseph de Porterie, Nantes

Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Mardi 16 juin, 19h30 Eglise Saint Joseph de Porterie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T19:30:00+02:00 – 2026-06-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T19:30:00+02:00 – 2026-06-16T21:00:00+02:00

Le mardi 16 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets à Saint-Joseph de Porterie.

Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).

Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.

Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Eglise Saint Joseph de Porterie 6 Place François Dollier de Casson, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets »}] [{« link »: « https://observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr/ »}]

Ouvrez l’œil et levez la tête ! Venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets dans votre quartier ! Inventaire nids d’hirondelles & Martinets LPO

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