Orchestre cordes | Enfants et juniors, Conservatoire de Nantes, Nantes

Orchestre cordes | Enfants et juniors Mardi 16 juin, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, réservation en ligne conseillée (clic « Site web »)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T21:30:00+02:00

Un moment fort dédié à la création de pièces pour cordes frottées, écrites « sur mesure » par un jeune compositeur à destination des élèves de 3ème année et cycle 2 (OC2A).

Cette expérience unique, ponctuée de trois rencontres entre Antonin REY et les élèves du Conservatoire de Nantes, leur offrira l’occasion de bénéficier directement de ses conseils dans l’interprétation de ses œuvres.

Un véritable miroir sonore se dessinera entre répertoire et création, à travers des formations variées allant du duo à l’orchestre.

Ce concert s’inscrit dans le temps fort Les Orchestrales : une série de concerts grands formats à retrouver toute l’année dans notre agenda.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/orchestre-cordes-juniors »}] [{« link »: « https://conservatoire.nantes.fr/actualites/les-orchestrales/ »}]

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