Saint-Antonin-Noble-Val

Groupe vocal Toujours les mêmes

Bosc de Lacam Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Dans un cadre privilégié au coeur de la forêt, la grotte du Bosc reçoit le groupe vocal Toujours les mêmes pour leur concert/spectacle un peu de poésie dans ce monde de brutes .

Poésie et impertinence seront au rendez-vous. Sous des abords légers, drôles et loufoques, ce spectacle très visuel et plein d’énergie cultive l’optimisme et la bonne humeur sans fermer les yeux sur les absurdités du monde. La participation du public est sollicitée et appréciée ! .

Bosc de Lacam Saint-Antonin-Noble-Val 82140 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 71 82 10 73

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English :

In a privileged setting in the heart of the forest, the Grotte du Bosc welcomes the vocal group Toujours les mêmes for their concert/show a little poetry in this world of brutes .

L’événement Groupe vocal Toujours les mêmes Saint-Antonin-Noble-Val a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)