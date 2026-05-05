Groupes de pratiques amateurs, Musée historique, Strasbourg

Groupes de pratiques amateurs Samedi 23 mai, 19h30 Musée historique Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Groupes de pratiques amateurs

Salle du plan relief 1727

De 19h35 à 20h00 et de 20h50 à 21h10 : Rythm et danse, danse

De 20h10 à 20h40 : Philae, chœur de chambre

Grande salle

De 19h10 à 19h40 : Diversio, chorale

De 20h à 20h30 : Allegro, chorale

De 20h45 à 21h15 : École de musique de Cronenbourg, chorale

De 23h à 23h30 : Alexis Tredde et Nicolas Wol, ciné concert

Cour intérieure

De 21h05 à 21h35 : Graines de cirque, cirque

De 21h50 à 22h20 : Antirouille, chorale

De 22h35 à 23h05 : Pelicanto, chorale

Musée historique 2 rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-historique Logé depuis 1920 dans l’Ancienne Boucherie (1587), le musée a pour mission d’évoquer l’histoire du cadre urbain ainsi que l’histoire politique, économique et sociale de Strasbourg, au moyen de maquettes dont le plan – relief de 1725- 1727 (la ville est reproduite au 1/600e), d’un ensemble de peintures, de dessins, de gravures et de lithographies, d’une collection d’objets militaires (armes et uniformes de 1500 à 1945), d’objets très divers allant du chef-d’œuvre corporatif aux souvenirs de grands hommes, par exemple le général Kléber, ou de simples citoyens (costumes, mobilier, etc.) et de collections archéologiques allant du moyen âge au XVIIIe siècle.

Groupes de pratiques amateurs

© Musées de Strasbourg