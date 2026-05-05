Groupes de pratiques amateurs, Musée historique, Strasbourg
Groupes de pratiques amateurs, Musée historique, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Groupes de pratiques amateurs Samedi 23 mai, 19h30 Musée historique Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Groupes de pratiques amateurs
Salle du plan relief 1727
De 19h35 à 20h00 et de 20h50 à 21h10 : Rythm et danse, danse
De 20h10 à 20h40 : Philae, chœur de chambre
Grande salle
De 19h10 à 19h40 : Diversio, chorale
De 20h à 20h30 : Allegro, chorale
De 20h45 à 21h15 : École de musique de Cronenbourg, chorale
De 23h à 23h30 : Alexis Tredde et Nicolas Wol, ciné concert
Cour intérieure
De 21h05 à 21h35 : Graines de cirque, cirque
De 21h50 à 22h20 : Antirouille, chorale
De 22h35 à 23h05 : Pelicanto, chorale
Musée historique 2 rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-historique Logé depuis 1920 dans l’Ancienne Boucherie (1587), le musée a pour mission d’évoquer l’histoire du cadre urbain ainsi que l’histoire politique, économique et sociale de Strasbourg, au moyen de maquettes dont le plan – relief de 1725- 1727 (la ville est reproduite au 1/600e), d’un ensemble de peintures, de dessins, de gravures et de lithographies, d’une collection d’objets militaires (armes et uniformes de 1500 à 1945), d’objets très divers allant du chef-d’œuvre corporatif aux souvenirs de grands hommes, par exemple le général Kléber, ou de simples citoyens (costumes, mobilier, etc.) et de collections archéologiques allant du moyen âge au XVIIIe siècle.
Groupes de pratiques amateurs
© Musées de Strasbourg
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