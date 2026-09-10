GRRRRR KENDAMA CUP Montpellier
samedi 12 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
GRRRRR KENDAMA CUP
Place Jacques Mirouze Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le 12 septembre, assistez à une compétition de Kendama, évolution japonaise du bilboquet, à la salle Guillaume de Nogaret.
Le 12 septembre, assistez à une compétition de Kendama, évolution japonaise du bilboquet, à la salle Guillaume de Nogaret.
La Kendama Cup est une compétition francophone de kendama où les meilleurs joueurs Français se réuniront pour se confronter et s’amuser en format freestyle qui est le format de compétition le plus visuel et impressionnant de la discipline. .
Place Jacques Mirouze Montpellier 34000 Hérault Occitanie liminal.kendama@gmail.com
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English : GRRRRR KENDAMA CUP
On September 12, come watch a Kendama competition—a Japanese variation of the cup-and-ball game—at the Guillaume de Nogaret Hall.
L’événement GRRRRR KENDAMA CUP Montpellier a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OT MONTPELLIER
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