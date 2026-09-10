Informations pratiques

Montpellier

GRRRRR KENDAMA CUP

Place Jacques Mirouze Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le 12 septembre, assistez à une compétition de Kendama, évolution japonaise du bilboquet, à la salle Guillaume de Nogaret.

Le 12 septembre, assistez à une compétition de Kendama, évolution japonaise du bilboquet, à la salle Guillaume de Nogaret.

La Kendama Cup est une compétition francophone de kendama où les meilleurs joueurs Français se réuniront pour se confronter et s’amuser en format freestyle qui est le format de compétition le plus visuel et impressionnant de la discipline. .

Place Jacques Mirouze Montpellier 34000 Hérault Occitanie liminal.kendama@gmail.com

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English : GRRRRR KENDAMA CUP

On September 12, come watch a Kendama competition—a Japanese variation of the cup-and-ball game—at the Guillaume de Nogaret Hall.

L’événement GRRRRR KENDAMA CUP Montpellier a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OT MONTPELLIER