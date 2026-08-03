GRUPO CORPO THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
dimanche 28 février 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
GRUPO CORPO
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 27 – 27 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-28 16:30:00
fin : 2027-02-28
Date(s) :
2027-02-28
Flamboyant, sensuel et magnétique, Grupo Corpo célèbre cinquante ans de création avec deux pièces emblématiques. Entre grâce et virtuosité, la compagnie brésilienne déploie une danse puissante, nourrie de rythmes, de rituels et d’un souffle vital irrésistible.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
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English :
Flamboyant, sensual, and magnetic, Grupo Corpo celebrates fifty years of creativity with two iconic productions. Blending grace and virtuosity, the Brazilian company presents a powerful dance, fueled by rhythms, rituals, and an irresistible vitality.
L’événement GRUPO CORPO Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME
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