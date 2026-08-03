GRUPO CORPO THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

GRUPO CORPO

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 30

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-28 16:30:00

fin : 2027-02-28

Date(s) :

2027-02-28

Flamboyant, sensuel et magnétique, Grupo Corpo célèbre cinquante ans de création avec deux pièces emblématiques. Entre grâce et virtuosité, la compagnie brésilienne déploie une danse puissante, nourrie de rythmes, de rituels et d’un souffle vital irrésistible.

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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

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English :

Flamboyant, sensual, and magnetic, Grupo Corpo celebrates fifty years of creativity with two iconic productions. Blending grace and virtuosity, the Brazilian company presents a powerful dance, fueled by rhythms, rituals, and an irresistible vitality.

L’événement GRUPO CORPO Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME