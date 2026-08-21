Gudrun Mattes présente son livre « Il fallait marcher, Yvonne Oddon, une vie d’engagements »., Bibliothèque municipale Yvonne Oddon, Châtillon-en-Diois
dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque municipale Yvonne Oddon · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Gudrun Mattes présente son livre « Il fallait marcher, Yvonne Oddon, une vie d’engagements ». Dimanche 4 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale Yvonne Oddon Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Echange avec Gudrun Mattes, qui présente son nouveau livre « Il fallait marcher, Yvonne Oddon, une vie d’engagements ». Bibliothécaire, pionnière dans l’évolution des bibliothèques en France, humaniste, résistante, femme engagée, … et menglonnaise, la commune de Châtillon-en-Diois a donné le nom de Yvonne Oddon à la bibliothèque municipale.
Gudrun Mattes s’intéresse à l’histoire des femmes ; elle avait rédigé un petit fascicule et propose aujourd’hui un livre, fruit de son travail de recherches sur la vie de Yvonne Oddon et ses engagements.
Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron, Châtillon en Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Biblis en folie 2026
©édition la Baume Rousse
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