Vente de livres d’occasion bibliothèque municipale Yvonne Oddon salle des fêtes Henri Kubnick Châtillon-en-Diois
samedi 24 octobre 2026 · salle des fêtes Henri Kubnick · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Vente de livres d’occasion bibliothèque municipale Yvonne Oddon
salle des fêtes Henri Kubnick 115 chemin du moulin Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Vente de plusieurs milliers de livres de toute sorte, à tout petit prix, triés soigneusement par l’Association Châtillon Livres et Rencontres qui gère la bibliothèque municipale Yvonne Oddon.
La plupart sont des dons des habitants, que nous remercions.
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salle des fêtes Henri Kubnick 115 chemin du moulin Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr
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English :
Several thousand books of all kinds are on sale at very low prices, carefully selected by the Chétillon Livres et Rencontres Association, which manages the Yvonne Oddon Municipal Library.
Most of them are donations from residents, whom we thank.
L’événement Vente de livres d’occasion bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois
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