Fête aux Plantes Rares Châtillon-en-Diois

Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
2026-09-13
La 24ème Fête aux Plantes Rares . Une quarantaine d’exposants, tous producteurs de la région et des départements limitrophes, viennent y présenter leurs collections.
Champ de Foire Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 31 83 22 chatillon26-fleursetfontaines@orange.fr
English :
The 24th Fête aux Plantes Rares . Some forty exhibitors, all growers from the region and neighbouring departments, present their collections.
