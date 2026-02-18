Fête aux Plantes Rares Châtillon-en-Diois

Fête aux Plantes Rares

Champ de Foire Châtillon-en-Diois Drôme

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

2026-09-13

La 24ème Fête aux Plantes Rares . Une quarantaine d’exposants, tous producteurs de la région et des départements limitrophes, viennent y présenter leurs collections.

Champ de Foire Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 31 83 22 chatillon26-fleursetfontaines@orange.fr

English :

The 24th Fête aux Plantes Rares . Some forty exhibitors, all growers from the region and neighbouring departments, present their collections.

