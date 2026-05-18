Guémené, cité des Rohan Le Faouët
Guémené, cité des Rohan Le Faouët mercredi 15 juillet 2026.
Le Faouët
Guémené, cité des Rohan
Les Bains de la Reine Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Explorez l’histoire de cette cité médiévale, capitale de l’ancienne principauté des Rohan-Guémené. .
Les Bains de la Reine Le Faouët 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04
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English :
L’événement Guémené, cité des Rohan Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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