Le Faouët

Guémené, cité des Rohan

Les Bains de la Reine Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Explorez l’histoire de cette cité médiévale, capitale de l’ancienne principauté des Rohan-Guémené. .

Les Bains de la Reine Le Faouët 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04

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English :

L’événement Guémené, cité des Rohan Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan