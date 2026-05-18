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Guémené, cité des Rohan Le Faouët

Guémené, cité des Rohan Le Faouët mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Les Bains de la Reine

Ville : 56160 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Le Faouët

Guémené, cité des Rohan

Les Bains de la Reine Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Explorez l’histoire de cette cité médiévale, capitale de l’ancienne principauté des Rohan-Guémené.   .

Les Bains de la Reine Le Faouët 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04 

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English :

L’événement Guémené, cité des Rohan Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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